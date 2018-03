Outlander saison 4 : Livres VS série, le producteur se confie 

En trois saisons à peine, le couple Fraser s'est imposé comme l'un des plus solides de la télévision. Mais Outlander, ce n'est pas qu'une histoire d'amour encore un Ecossais du 18 ème siècle et une anglaise venue du futur. La saga écrite par Diana Gabaldon est une véritable épopée qui nous aura emmenés en Ecosse, en Jamaïque et plus, récemment, en Amérique. C'est d'ailleurs sur le nouveau continent que nous devrions retrouver les Fraser dans la saison 4. Pour rappel, dans le final de la saison 3, Claire et Jamie ont atterri sur les terres américaines. Et en parlant de la saison 4, il faudra attendre l'automne prochain pour la découvrir. Alors pour patienter, il nous reste les confidences de Matthew B. Roberts (scénariste, producteur et réalisateur de la série) pour Digital Spy.

D'abord, il insiste sur la différence entre les livres et la série : "Ce sont deux choses différentes", dit-il. "Pour moi, les livres sont les parents et la série est comme un enfant", poursuit-il. "Ils ont le même ADN mais ce sont deux choses différentes, avec des caractères différents et si vous vous concentrez là-dessus, alors vous pouvez les apprécier comme deux choses qui diffèrent. Le challenge pour chaque saison, c'est l'adaptation pour la télévision". Et ça, on a d'ailleurs pu s'en rendre compte dans la saison 3 - avec l'Artemis, par exemple.

Ces fameuses différences, nous les retrouverons probablement dans la quatrième saison qui, actuellement, est en tournage. D'ailleurs, la tempête qui a frappé la Grande-Bretagne ces dernières semaine a poussé la production à faire une pause. Neige abondante et routes fermées ont ainsi pénalisé le tournage. Mais pas de panique, Starz devrait diffuser le Season Premiere aux alentours de la rentrée prochaine.