Outlander Saison 4 : Le trailer intense dévoilé (VIDEO)

Attention, spoilers ! Si vous n'avez pas lu les livres, si vous ne voulez rien savoir de ce que réserve la saison à venir, alors on vous conseille de vous éloigner le plus vite possible de cette page. Hier, une vidéo promotionnelle a été dévoilée par la chaine Starz pour promouvoir la quatrième saison tant attendue de Outlander. Pour rappel, à la fin de la saison 3, Claire et Jamie s'échouaient sur le Nouveau Continent, l'occasion pour eux de commencer une nouvelle vie. On sait que dans la saison 4, le couple trouvera refuge chez la tante de Jamie, en Caroline du Nord. Et même s'ils espéraient trouver la paix, ils ne sont pas au bout de leurs surprises.

Ainsi, le trailer nous montre une Claire qui n'accepte absolument pas l'esclavage (et qui peut la blâmer ?). Le couple ne se fera pas que des amis sur ces nouvelles terres (ce qui ne nous surprend absolument pas, en passant) et visiblement, ils décideront de s'émanciper, de quitter la demeure de la tante de Jamie pour mieux bâtir leur propre vie. Mais, parce que nous sommes dans Outlander et parce que le futur n'est jamais loin, le couple va devoir changer l'Histoire - une fois de plus. "Je ne peux pas changer l'Histoire sans toi", lancera Jamie à sa femme. Claire, elle, redoute d'être du "encore mauvais côté de l'Histoire". Parallèlement, Roger trouvera de nouveaux indices concernant les parents de Brianna. Comment prendra t-elles ses découvertes ? Réponse en novembre sur Starz (et sur Netflix) !