Outlander Saison 4 : le retour d'un ancien personnage enfin confirmé ! (SPOILER)

L'attente est bientôt terminée et les fans d'Outlander pourront enfin retrouver Claire et Jamie pour de nouvelles aventures orientées vers le Nouveau Monde. Diffusée à partir du 4 novembre sur la chaîne américaine Starz et la plateforme de streaming Netflix, il se pourrait bien que quelques surprises nous attendent dans les prochains épisodes. Dont une qui -on l'avoue, nous réjouit particulièrement !

Lors d'une interview pour TV Line, le producteur exécutif Matthew B. Roberts a quelque peu laissé échapper des informations concernant cette nouvelle saison. Notamment le retour d'un ancien personnage plutôt apprécié des fans. Eh oui, notre cher Murtagh interprété par Duncan Lacroix apparaîtra dans les nouveaux épisodes. Matthew B. Roberts refuse de donner plus de détails et on comprends très bien. Après tout, inutile de complètement gâcher la surprise. Rustre, bougon et loyal, Murtagh était sans nul doute possible l'un des personnages les plus adulés de la série. Vu pour la dernière fois à la prison d'Ardsmuir, le destin du protecteur de Jamie reste encore bien mystérieux. Alors, Murtagh rejoindra-t-il Claire et Jamie en Amérique ? La réponse dès le 4 novembre !