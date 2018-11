Outlander Saison 4 : Episode 2, la vidéo promo de Do Not Harm !

Enfin ! La famille Fraser est de retour sur nos écrans pour une toute nouvelle saison qui s'annonce riche en rebondissements et en aventures. Pour rappel, dans le premier épisode, le couple prenait ses marques sur le Nouveau Continent mais, ce n'était pas sans difficultés. Si vous avez vu le Season Premiere, alors vous savez que le couple a sauvé Stephen Bonnet... pour mieux se faire attaquer ensuite. Evidemment, Jamie et Claire seront choqués de cette agression - d'une part, parce que Jamie a été battu et de l'autre, parce que Lesley n'est pas ressorti vivant.

Mais alors, que réserve ce nouvel épisode ? D'abord, le couple sera obsédé (à juste titre) par l'attaque survenue dans l'épisode précédent. Ensuite, on apprend qu'ils se rendront dans les plantations de Jocasta. Tout aurait pu bien se passer si Jamie et Claire n'avaient pas été témoins d'une tragédie qui... les obligera à s'interroger entre ce qui est juste et ce qui est légal sur ce continent...

Rendez-vous dimanche soir sur Starz ou alors, sur Netflix lundi !