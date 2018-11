Outlander Saison 4 : Episode 2, 3 moments qu'il ne fallait pas manquer dans Do Not Harm

ATTENTION, on vous en conjure : ne lisez pas ce lignes si vous n'avez toujours pas vu l'épisode 2 de la saison 4 d'Outlander. La suite contiendra inévitablement des spoilers et on préfère vous épargner. Si vous n"avez pas peur alors, à vos risques et périls. Claire et Jamie sont donc arrivés en Amérique et cet épisode marquait donc leur rencontre avec Jocasta, la tante de Jamie. Mais forcément, les choses ne se sont pas passé dans le calme et l'apaisement...

Jocasta

Après l'attaque de Bonnet, le couple fraser (ainsi que Ian) arrive donc à River Run, la plantation de la tante de Jamie. Là-bas, Jocasta (qui, on l'apprend à ce moment-là, est presque aveugle) les acueille avec son fidèle esclave, Ulysse. Et vous vous en doutez, c'est justement ce principe qui gênera énormément Claire (et on la comprend).

Inconfortable face à la pratique de l'esclavage, Claire ne fait (presque) aucun effort pour le cacher. On apprend dans l'épisode que la tante de Jamie produit du tabac mais aussi du coton (entre autres) grâce au travail de 152 esclaves. Bien que Jocasta fasse tout pour se montrer le plus respectable et bienveillante possible, Claire n'achète pas ses propos et continue de se montrer réticente (encore une fois, on la comprend). D'ailleurs, lors des préparatifs de la fête, Jocasta ne se montrera absolument pas flatteuse envers la femme de son neveu.

Outlander était diffusé hier soir

Pour acceuillir Claire et Jamie à River Run, Jocasta organise une fête. L'on y rencontre de nouveaux personnages comme Wolff mais surtout, l'on apprend que Jocasta compte donner une "promotion" à Jamie. On s'explique : elle présente son neveu comme le "master of the Estate" ce qui, évidemment, ne plait pas à Wolff (qui se voyait bien prendre cette place). De son côté, Jamie se retrouve devant le fait accompli et ce n'est clairement pas quelque chose qu'il convoitait. Plus tard, Jamie confrontera sa tante et évidemment, la discussion ne sera pas cordiale.

Outlander aborde (une fois de plus) un sujet difficile mais le fait habilement. Reste à savoir comment Claire et Jamie vont bien pouvoir se débrouiller pour se sortir de cette situation qui, clairement, s'annonce compliquée.

Rendez-vous sur Starz pour un nouvel épisode (mais aussi sur Netflix !)