Outlander Saison 4 : Episode 1, 3 moments importants du Season Premiere

Après une troisième saison mouvementée, le couple Fraser est enfin de retour. Cette fois, Claire et Jamie découvrent le Nouveau Monde. Pour rappel, leur bateau faisait naufrage dans le Season Finale et c'est avec emerveillement qu'ils réalisaient qu'en plus d'être en vie, ils étaient sur cette fameuse nouvelle terre. Mais alors, que leur réserve t-elle ?

Après l'Ecosse et la Jamaïque, Claire et Jamie débarquent donc sur de nouvelles terres. Et qui dit "Nouvelles Terres", dit "nouvelle culture". Le couple arrive en pleine époque coloniale ce qui, évidemment, va leur demander un temps d'adaptation. On connait le peu de tolérance de Jamie pour l'injustice et surtout, on sait que venant du futur, Claire va avoir énormément de mal à accepter une telle situation.

Parce que chaque nouvelle saison apporte son lot de nouveaux personnages, le couple croise dans ce nouveau chapitre la route de Stephen Bonnet. Si vous avez lu les livres, alors vous savez qu'il n'est autre qu'un contrebandier qui aura quelques comptes à régler avec la famille Fraser. On voit ça d'ici.

Coincés dans le "futur", Brianna et Roger se concentreront sur les retrouvailles de Jamie et Claire. Se sont-ils retrouvés ? Sont-ils enfin réunis ? Ils ne cesseront de chercher des preuves. Et justement, ils découvrent quelque chose qui, inévitablement, les poussera à s'interroger : et si, eux aussi, voyageaient dans le passé ?

La quatrième saison de Outlander est officiellement lancée et elle s'annonce aussi intense que les précédentes. La bonne nouvelle, c'est que chaque épisode est disponible sur Netflix et ce, toutes les semaines. On sait ce que vous allez faire ce soir !