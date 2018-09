Outlander Saison 4 : Claire, Jamie, Brianna... de nouvelles photos promo dévoilées 

Il y a quelques jours à peine, Starz dévoilait la bande annonce (complète) de la saison 4. Au programme, Claire et Jamie à l'assaut du Nouveau continent mais aussi de nouvelles péripéties : une fois de plus, le couple va devoir tout faire pour tenter de changer l'Histoire. On sait que cette nouvelle saison devrait emmener les Fraser chez la tante de Jamie mais que très vite, Claire se rebellera - révoltée par l'esclavage. Bref, c'est encore une saison pleine de rebondissements qui nous attend. Tout de suite, de nouvelles photos promotionnelles - histoire de pleurer encore un peu.

Roger et Brianna tiendront ainsi un rôle toujours aussi important dans cette saison à venir - en même temps, venant de la fille du couple Fraser, on n'en attendait pas moins. Claire et Jamie prendront leurs marques en Caroline du Nord (et visiblement, Jamie ne se fera pas que des amis). De son coté, Claire ne mettra pas ses talents de médecin de côté. Par contre, elle devrait en apprendre beaucoup plus sur les plantes ! Et la connaissant, ça lui sera utile.

Rendez-vous en novembre prochain sur la chaîne Starz (mais aussi sur Netflix) pour découvrir la nouvelle saison de Outlander !