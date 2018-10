Outlander Saison 4 : Claire et Jamie sur de nouvelles photos promo

Save the date ! Outlander revient le 4 novembre pour sa quatrième saison sur la chaîne américaine Starz (mais aussi sur Netflix). Et parce que l'attente se fait de plus en plus longue, de nouvelles photos ont été dévoilées. On vous l'accorde, ces derniers temps, le flot de photos promotionnelles fut tel qu'on ne sait même plus où donner de la tête. On retrouve cette fois le couple Fraser au beau milieu d'une forêt, ce qui sera probablement leur nouvel environnement. Pour rappel, le couple se retrouvait (en fin de saison 3) sur le Nouveau Continent.

Si c'est la passion qui les unit qui vous a fait aimer la série, rassurez-vous, elle sera toujours là dans la nouvelle saison. La seule différence, c'est que Jamie et Claire seront nettement plus matures : après avoir traversé les plus grandes épreuves possibles, après avoir parcouru le monde et surtout, après avoir été séparés pendant près de 20 ans, les Fraser se concentreront sur la construction de leur nouvelle vie et leur installation dans les colonies américaines. On attend donc un couple plus "posé" mais pas de panique, les drames et les rebondissements ne seront jamais bien loin.

Patience, le Season Premiere arrive bientôt !