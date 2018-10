Outlander Saison 4 : Brianna et Roger dans un nouveau trailer intense (VIDEO)

Patience, la famille Fraser revient bientôt sur Starz (et sur Netflix, évidemment) ! On sait que cette quatrième saison sera l'occasion pour Jamie et Claire de prendre un nouveau départ en Amérique (ou sur le Nouveau Continent), on sait aussi que le couple phare de la série ne sera pas au bout de ses peines. Mais, il n'y a pas que Claire et Jamie ! Depuis la saison 3, la relève (incarnée par Brianna et Roger) s'impose de plus en plus. Et forcément, les deux personnages seront présents dans les épisodes à venir. Pour faire patienter les fans, voici un petit teaser.

Our favorite historian is back and better than ever. ???? #Outlander pic.twitter.com/xYzQppfCFv — Outlander (@Outlander_STARZ) 2 octobre 2018

Attention, spoilers ! Si vous avez lu les livres, alors vous savez que par amour pour Brianna, Roger passera au travers des pierres - ce qui, inévitablement, changera sa vie. De nombreux obstacles attendent ce nouveau couple (mais dans Outlander, c'est tout ce qu'on attend) et pour voir ce que l'avenir (mais aussi le passé) leur réserve, il faudra attendre la diffusion du Season Premiere le 4 novembre prochain.