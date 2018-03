Outlander saison 4 : Vous voulez apparaître dans la série ? C'est possible (ou presque) ! 

Faire apparaître des figurants (et des fans de séries) dans un show est une pratique qui se fait de plus en plus. Pas plus tard que l'an dernier, la production de Game of Thrones recherchaient des figurants. Maintenant, c'est au tour de Outlander de marcher dans ses pas ! Alors que la saison 4 est en plein tournage, les équipes de la série sont en recherche active de figurants. Bonne nouvelle pour les curieux (et pour les aventuriers), The Scottish Sun (une agence de casting basée au Canada), a fait paraître une annonce. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les chanceux qui décrocheront un "rôle" on bien de la chance.

✨Attention #Outlander Fans Here's Season 4 Casting Call for Extras No on-camera experience necessary pic.twitter.com/zHyMzOCXIh — Wanda Serrano (@wanda_211) 27 février 2018

L'avantage, c'est que les critères sont relativement larges : aucun critère physique, pas d'âge minimum. La production recherche des hommes, des femmes et des enfants pour tourner des scènes dans une communauté autochtone du 18e siècle. Pour avoir une chance d'être selectionné (et de pouvoir rencontrer le casting), il faut être en possession d'un passeport canadien (de la France au Canada, hein...!) La production prend en charge les frais de transports (les vols, donc) et les hôtels.

Que les plus aventureux d'entre vous considèrent l'idée...!