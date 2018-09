Outlander Saison 4 : Le passé de Jamie va t-il le rattraper ? 

La saison 4 d'Outlander sera pour Jamie et Claire l'occasion de commencer un nouveau chapitre de leur vie aux Etats-Unis (ou alors, sur le nouveau Continent). Mais dans une saga comme celle-ci, on ne se jette pas dans le futur pour mieux oublier le passé, bien au contraire. Si vous êtes à jour dans la troisième saison, alors vous savez qu'en 20 ans, Jamie et Claire ont chacun vécu beaucoup de choses. Et justement, Jamie a eu un petit garçon, Willie. Après la mort de sa mère (en couche), le petit Willie a été confié à Lord John Grey et à sa femme, Isobel (la tante de l'enfant). La question reste de savoir si, oui ou non, Willie sera de retour dans les prochains épisodes.

Si vous lisez en parallèle les livres signés Diana Gabaldon, alors vous savez que les saisons sont toujours fidèles aux tomes. Si la série poursuit dans cette voie, il y a de fortes chances pour que Willie soit effectivement dans la saison 4. Pour rappel, dans "Drums of Autumn", on apprend que Lord John Grey (en visite chez Jamie) tombe malade - sa femme et son "fils" seront donc à son chevet. Rien n'est jamais sûr mais il y a de fortes chances pour que Outlander fasse comme elle a toujours fait en restant fidèle aux livres.

La saison 4 sera diffusée en novembre prochain sur la chaîne Starz.