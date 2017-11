Outlander saison 3 : Tensions, secrets et mensonges dans First Wife (recap) 

Avant même de voir l'épisode, on savait que ce serait compliqué : dans First Wife, Claire apprend la vérité que Jamie a mis tant de soin à cacher. Il est marié avec Laoghaire parce que comme elle, il a cru l'avoir perdue. Pendant que Claire imaginait son mari mort, lui ne l'imaginait pas revenir. Mais ça, Claire ne le découvre pas tout de suite. D'abord, le couple revient à Lallybroch avec Petit Ian. Là, ils retrouvent donc Jenny et Ian. Bien que Ian ait déjà revu Claire, il faut reconnaître que le choc est assez difficile à encaisser pour Jenny - et elle ne manque pas de le faire sentir à celle qu'elle considère maintenant comme une "étrangère". Sympa.

Leur retour dans le domaine familial était déjà assez compliqué comme ça mais il a fallu que Laoghaire vienne en rajouter. Oui, Laoghaire - cette fille insupportable qui pensait avoir Jamie dans la saison 1- fait son grand retour dans la saison 3. Avec ses enfants. Et là, on apprend qu'elle est mariée à Jamie. Claire est en colère, on est en colère, Laoghaire est en colère. Bref, jour compliqué à Lallybroch.

Claire et Jenny

Claire essaie donc tant bien que mal de se faire de nouveau une place. Mais en 20 ans, les choses ont changé à Lallybroch : les enfants de Jenny ont eu des enfants et évidemment, Jenny se méfie de Claire. Pourquoi ? Parce qu'elle ne lui fait plus confiance. Ce n'est que lorsque le couple se bat (ou se réconcilie, on est pas bien sûrs) que claire finit par dire la vérité (améliorée) à son ex-belle soeur : "Si tu mentais, je le verrais dans tes yeux", dit-elle. Bien, une bonne chose de faite.

Alors que Claire ne sait plus vraiment si son mariage peut être sauvé, voilà que Laoghaire revient mais cette fois, avec un pistolet. L'idée ? Tuer Claire, évidemment (on avait déjà une petite idée de son instabilité lors de son entrée fracassante chez Jenny mais là, on est fixés). Bien sûr, Jamie prend la balle et c'est Claire qui le soigne. A partir de là, Jamie compte divorcer de Laoghaire. Mais le plus beau, c'est que le retour de Claire rend ce second mariage invalide. Résultat, Jamie doit dédommager l'église mais il a une chance de s'en sortir. De son côté, Laoghaire ne compte pas le laisser d'en tirer comme ça : elle veut vingt livres de pension et ça, c'était énorme à l'époque. Voilà comment Jamie se souvient du fameux trésor de l'île des Selkies. Il ne peut pas y retourner à la nage comme il l'a fait par le passé mais celui qui se propose, c'est le Petit Ian.

Ian se rend donc sur l'île, il récupère le trésor et tout semble rentrer dans l'ordre... jusqu'à ce qu'un bateau pirate n'arrive dans le paysage... et c'est là que les problèmes commencent.

