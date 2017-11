Dans Heaven & Hearth, Claire parvenait enfin à se libérer de ses détracteurs - aidée par une alliée. Lorsqu'on la retrouve au début de Uncharted, elle échoue sur une île, complètement perdue. Alors qu'elle erre sous un soleil de plomb, elle tente en vain de trouver un semblant de civilisation : "si je trouve une route, alors j'aurai la preuve d'une civilisation et il y aura un village au bout", raisonne t-elle. Mais très vite, la chaleur et les infections ont raison d'elle. Ce n'est que lorsqu'elle se réveille (chez un parfait inconnu) que Claire réalise qu'elle est à Saint Domingue, à l'est de la Jamaïque. Alors que certains la prenait pour la Dame Blanche dans la saison 2, voilà que celui qui la trouve lui imagine des pouvoirs magiques. Le souci, c'est que Claire n'est pas la bienvenue : Mamacita, la femme qui vit avec celui qui la soigne veut qu'elle parte, de peur que son mari n'oublie sa fille.

Claire comprend qu'elle doit partir et pendant ce temps, Jamie a -lui aussi- échoué. Heureusement, il ne faudra pas longtemps à l'équipage pour repartir. Et c'est à ce moment là que Claire aperçoit le bateau. Après avoir fait preuve d'ingéniosité pour que Jamie la repère, il finit par enfin la retrouver. "Elle sort toujours de nulle part", fera remarquer l'un des membres de l'équipage. Et c'est tellement vrai ! Après des retrouvailles (très) attendues, Jamie avoue à Claire qu'il a donné sa bénédiction à Fergus et Marsali un peu plus tôt. Le couple peut enfin se marier - et ce, même si Marsali est nerveuse : elle ne veut pas d'enfant et sa plus grande peur est de tomber enceinte.

Quand vient le moment fatidique du mariage, on retrouve l'homme qui a soigné Claire : c'est lui qui est chargé d'unir Fergus et Marsali. Alors qu'il clame ne pas pouvoir marier Fergus sans connaître son nom de famille, Jamie intervient : "Fraser. Son nom est Fergus Claudel Fraser". Il était temps qu'il le reconnaisse ! L'épisode se termine avec une Claire complètement euphorique (la soupe préparée par Willoughby n'y est absolument pas étrangère) et ça fait du bien de retrouver le couple Fraser aussi uni.

