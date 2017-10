Outlander saison 3 : Pourquoi n'y aura t-il pas d'épisode diffusé ce soir ? 

Vous savez ce que l'on dit, "le jeu en vaut la chandelle". Et visiblement, la chaîne Starz semble décidée à appliquer l'adage à sa série phare. La semaine dernière, Claire repartait enfin en Ecosse (et dans le passé) pour retrouver Jamie. Alors qu'on pensait les scénaristes assez cruels pour couper l'épisode pile au moment où elle pousserait la porte de l'imprimerie, ils nous ont pourtant offert quelques précieuses minutes (et un Jamie, sous le choc, qui tombe dans les pommes). On attendait la réunion avec impatience mais malheureusement, il faudra attendre encore un peu.

First look!! Une publication partagée par Outlander (@outlanderofficial) le 12 Oct. 2017 à 14h46 PDT

Cette semaine, Starz ne diffusera pas l'épisode 6. A la place, la chaîne offre à ses téléspectateurs une soirée spéciale Outlander avec la totalité des épisodes de la saison 3 déjà diffusés - histoire que tout le monde se remette dans le contexte avant LA réunion. Le couple Fraser devrait donc nous achever la semaine prochaine. La bonne nouvelle, c'est que Starz ne nous laisse pas sans rien : pour patienter, la chaîne a dévoilé un trailer et quelques photos promotionnelles. Enjoy, comme on dit. Et courage.