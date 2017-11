Outlander saison 3 : Episode 9, les premières vidéos de "The Doldrums"

Dans l'épisode précédent, Petit Ian se dévouait pour aller chercher le trésor découvert par Jamie quelques années auparavant. Souvenez-vous : pour divorcer de Laoghaire, ce dernier devait lui assurer une rente de vingt livres. Et Jamie, ne sachant pas comment payer, avait pensé au trésor découvert sur l'île des Selkies. Ian s'y était rendu à sa place et c'est lorsqu'il quittait l'île que Jamie et Claire voyaient des pirates arriver. Dans The Doldrums, le couple quittera l'Ecosse à bord de l'Artemis. La mission ? Retrouver Ian.

En vingt ans, Jamie ne s'est pas débarrassé de son mal de mer. Autrement dit, la traversée sera longue pour l'Highlander. Aussi, les premiers extraits montrent que Fergus sera de la partie (Jamie pouvait-il vraiment partir sans lui ?). Or, il ne sera pas seul ! Fergus Fraser est amoureux et l'heureuse élue n'est autre que Marsali. Jamie sera surpris mais vous savez ce qu'on dit, le coeur a ses raisons !

Pour voir la suite des aventures du couple Fraser, rendez-vous sur Netflix dès lundi !