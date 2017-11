Outlander saison 3 : Episode 9, Claire enlevée dans The Doldrums (recap)

Pour retrouver Young Ian, Claire et Jamie découvrent qu'ils doivent poursuivre le Bruja (le bateau aperçu à la fin de l'épisode 8) jusqu'en Jamaïque. Une fois sur l'Artemis, Claire constate avec stupeur qu'elle est ignorée de l'équipage : à l'époque, avoir une femme sur le bateau était un mauvais présage. Mais encore, ce n'est pas le pire ! Au final, il n'y a pas une mais deux femmes sur le bateau : Fergus est marié à Marsali (SURPRISE !) et il a décidé de l'emmener à bord. Jamie a beau essayer de les convaincre qu'emmener Marsali n'est pas une bonne idée, les jeunes mariés ne veulent rien entendre. Résultat, le couple Fraser doit composer avec le duo.

Jamie Fraser dans l'épisode 9

Vingt ans plus tard, Jamie a toujours le mal de mer : la traversée qui s'annonçait déjà mouvementée ne semble donc pas s'arranger. Pendant que Claire tente de se faire une place sur le bateau (et de se faire respecter par l'équipage), Jamie et Fergus discutent de ce fameux mariage : Fergus est clair, il est amoureux de Marsali. Pourquoi aurait-il dû attendre ? Perplexe, Jamie ne s'oppose pas - pour l'instant. Mais il parce qu'il reste fidèle à lui-même, il n'en pense pas moins. Et malgré les efforts de sa femme pour le convaincre, Jamie n'approuve finalement pas leur union. La bonne nouvelle, c'est que le mariage de Claire et Jamie, lui, se porte beaucoup mieux que dans les épisodes précédents (AMEN).

Et au milieu de tout ça, le bateau et l'équipage sont menacés : bientôt, ils seront à court d'eau. Par peur d'être blâmé pour l'accident qui a causé ces soucis, Hayes (un homme de l'équipage) se réfugie au sommet d'un mat avec la ferme attention de se jeter à l'eau. Heureusement, Jamie le persuade de ne pas sauter. Alors que l'équipage se lamente de ne pas avoir de vent, Yi Tien Cho intervient et raconte son histoire. Alors qu'on pense qu'il va se jeter à l'eau, on réalise qu'en réalité, il veut prouver que le vent (tant attendu) s'est levé. A la fin de l'épisode, le capitaine annonce à Jamie qu'un navire de guerre britannique les suit depuis plus de cinq heures... Alors que Jamie imagine déjà que la moitié de son équipage sera enrôlé, le capitaine suppliant du navire supplie pour un chirurgien. On vous le donne dans le mille, Claire est désignée. Et heureusement, elle est vaccinée.

Parce qu'il a besoin de Claire, le capitaine en charge décide de l'enlever : les deux bateaux allant vers la Jamaïque, il lui promet de la rendre à l'Artemis dès qu'ils seront arrivés à bon port. On imagine déjà la tête de Jamie quand il va s'en rendre compte...

Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Outlander !