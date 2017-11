Outlander saison 3 : Episode 8, les premières vidéos de First Wife 

Alors qu'on pensait que Jamie en avait terminé avec les secret (Claire sait pour son fils, elle sait aussi qu'il s'adonne à la contrebande), le highlander a tout de même oublié de mentionner un petit détail à Claire... si vous avez lu le troisième tome de la saga, alors vous savez que ce cher Jamie est marié. A Laoghaire. Et évidemment, cette révélation va faire basculer l'équilibre (déjà fragilisé) du couple.

Cet épisode marquera donc le retour du couple à Lallybroch. Après avoir retrouvé Ian dans Crème de Menthe, Claire fera à Jenny. La soeur de Jamie sera (à juste titre) réticente face au retour de son ex-belle soeur mais Claire saura trouver les mots pour la rassurer. Mais entre Claire et Jamie, la tension sera palpable : quand elle apprendra que son mari lui a menti, Claire aura bien du mal à passer au-dessus. Et puis, Laoghaire. Sur toutes les femmes d'Ecosse, Jamie a choisi Laoghaire. Bien qu'il ait des excuses, on comprend que Claire soit prête à lui déclarer la guerre. Le couple surmontera t-il cette nouvelle épreuve ? Réponse ce soir sur Starz !