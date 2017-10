Outlander saison 3 : Episode 7,  Une mort, de la contrebande et un incendie dans Crème de Menthe (recap)

Crème de Menthe reprend exactement là où A.Malcom s'est arrêté : Claire est face à une homme dangereux qui, visiblement, en veut à Jamie. Armée d'un scalpel, elle parvient à se défendre et à le blesser mais c'est une chute qui lui sera finalement fatale. Jamie arrive à temps, juste après la bataille. Mais malgré ses efforts, Claire ne parviendra pas à le sauver. On apprendra plus tard que pour gagner sa vie, Jamie ne se limite pas qu'à l'imprimerie : il y a la contrebande, aussi. L'homme en question travaille pour Mr. Perceval et il n'est pas à ranger dans la case des gentils.

Claire dans Crème de Menthe

De leur côté, Fergus et le jeune Ian négocient comme personne - oui, ils travaillent pour Jamie. Fergus en profite pour raconter à Ian ce qu'il sait de Claire (à savoir qu'il fut un temps, Claire était surnommée la Dame Blanche). Les deux compères terminent dans une taverne et bien évidemment, Fergus ne manque pas une occasion de faire l'éducation (sexuelle) du neveu de Jamie. Pendant ce temps, Ian débarque à Edimbourg : il recherche son fils qui, selon lui, a l'habitude de venir chez son oncle. Jamie ment, préférant protéger sa famille. Il ne veut pas révéler à ses parents que Ian s'illustre dans la contrebande. Choqué de revoir Claire (qu'il pensait morte), Ian croit son beau-frère. Mais sa venue déclenchera une dispute chez le couple fraîchement retrouvé : Jamie n'a pas pu éduquer Brianna et c'est quelque chose qu'il a du mal à avaler. Peut-on l'en blâmer ? L'un comme l'autre, Claire et Jamie auront beaucoup d'efforts à faire pour ne pas laisser les rancoeurs ternir leurs retrouvailles.

Leur dispute est interrompue par une nouvelle inquiétante. L'imprimerie (ou se trouvait petit Ian et sa conquête) est en feu. Jamie le sauve à temps mais il apprend par la suite que des papiers ont été dérobés : Jamie pourrait être arrêté pour traitrise. Claire rêvait d'une vie calme à Edimbourg, où elle aurait pu suivre des patients (comme Margaret, qu'elle visite dans l'épisode). Mais de toute évidence, le calme, ce n'est pas pour maintenant !

Un nouvel épisode d'Outlander sera diffusé la semaine prochaine sur Starz avant d'être disponible sur Netflix.