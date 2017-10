Outlander saison 3 : Episode 6, les premières vidéos de A. Malcom

Enfin ! Après cinq épisodes difficiles pour Jamie et Claire, le couple s'est retrouvé à Edimbourg. La semaine dernière, la chaîne américaine Starz a marqué une pause - attisant toujours plus suspense et frustration. Lorsque nous les quittions, Claire et Jamie étaient face à face dans l'imprimerie. Le choc a été difficile à encaisser pour Jamie qui, inévitablement, s'est évanoui. Pour marquer leurs retrouvailles, la production a décidé d'offrir plus de 70 minutes d'épisode. Oui, vous pouvez sauter de joie.

Vingt ans après Culloden, Jamie et Claire devraient donc se retrouver comme il se doit : "Après des décennies séparés, Jamie et Claire vont enfin se retrouver et reprendre leur relation. Cependant, les nouvelles affaires de Jamie pourraient compromettre les espoirs du couple qui aspirait à une vie simple", explique le synopsis livré par la chaîne. Si vous avez lu le livre, alors vous savez qu'effectivement, la vie simple qui les fait tant rêver n'est pas prévue pour tout de suite. Mais pour l'heure, on va se contenter d'apprécier la joie de leurs retrouvailles.