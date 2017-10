Outlander saison 3 : Episode 6, Jamie et Claire enfin ensemble à Edimbourg (recap)

Le sixième épisode était le bon. Après avoir cherché Jamie dans toute l'Ecosse, Claire a fini par le trouver - sous le nom de A. Malcom. Et A. Malcom, c'était justement le titre de cet épisode tant attendu. Evidemment, Claire y retrouve son mari mais surtout, elle se retrouve propulsée dans le monde qui est le sien depuis vingt ans : Jamie a eu une vie, un enfant, des affaires et visiblement, la vie qui les attend maintenant qu'ils sont réunis ne sera pas un long fleuve tranquille.

Passé le choc (pour rappel, Jamie s'évanouissait dans Freedom & Whisky), Claire lui présente sa fille (ou plutôt, elle lui montre des photographies de Brianna). Jamie, lui, en profite pour lui apprendre qu'il a eu un fils, Willy. Comme l'on s'y attendait, les retrouvailles sont difficiles à gérer des deux côtés. D'abord parce que Jamie ne sait pas exactement pourquoi Claire est revenue : Est-ce pour lui donner des nouvelles de sa fille ? Ou alors, est-ce pour rester avec lui ? De son côté, Claire doit composer avec différents facteurs : son mari vit dans le bordel de Mme Jeanne, il ne gagne pas son argent en étant uniquement imprimeur et pour finir, comme le souligne si bien Jamie, ils se connaissent "encore moins qu'à l'époque où ils se sont mariés".

Claire retrouve Fergus dans l'épisode 6

Mais il en faut plus pour décourager Claire qui parvient à le convaincre que si elle est là, c'est bel et bien pour rester. Parce que c'est Outlander, les retrouvailles sont à la hauteur de l'attente et, on vous le promet, la série est restée fidèle à elle-même. Ils ont peut-être 20 ans de plus mais Jamie et Claire sont encore parfaitement capables de consommer leur mariage comme il se doit. Parce que A.Malcom est essentiellement axé sur la réunion du couple Fraser, attendez-vous à avoir la gorge serrée, à lâcher un ou deux "aww" à chaque fois que l'un ou l'autre ouvrira la bouche et surtout, à avoir quelques petits blocages sur Jamie - rien d'inhabituel, donc. Mais mention spéciale à Sam Heughan et Caitriona Balfe qui, une fois de plus, ont prouvé que leur alchimie était parfaite.

Parce qu'il fallait bien finir sur un peu d'action (une heure d'émotion, c'est toujours un peu long), Claire surprend un homme dans la chambre de Jamie et à en juger par son manque de délicatesse (et de politesse, en passant), on imagine qu'on n'a pas fini de le voir. Si vous avez lu les livres, alors vous savez de qui il s'agit. Si ce n'est pas le cas, rendez-vous la semaine prochaine !