Outlander saison 3 : Episode 5, les premières vidéos de Freedom & Whisky

Non, ça ne sera pas encore pour cet épisode. Dans Of Lost Things, Claire perdait la trace de Jamie ce qui, inévitablement, la poussait à rentrer à Boston. De son côté, Jamie faisait ses adieux à son fils (Willie) avant que le monde ne découvre leur lien de parenté. Parce que les recherches de Claire, Brianna et Roger semblaient avancer, on imaginait que la réunion tant attendue aurait lieu dans l'épisode 5 (Freedom & Whisky, diffusé ce soir). Mais ça, c'était avant d'apprendre que les archives n'avaient plus les documents espérés par Roger et surtout, c'était avant de voir la bande-annonce de l'épisode en question. Il faudra faire preuve d'encore un peu de patience !

Mais on vous rassure, la torture a assez duré : ce cinquième épisode marquera la décision de Claire de repartir dans le passé. Poussée par sa fille, elle partira retrouver Jamie, se raccrochant à l'idée que peut-être, il ne l'aurait pas oubliée. Elle qui pensait que le destin ne voulait pas qu'ils se retrouvent, elle finira par écouter Joe et son conseil ("Fuck Fate"). De son côté, Brianna a l'air décidée à quitter Boston et évidemment, sa mère s'insurge. C'est justement au moment où elles se disputent sur le sujet que Roger fait son entrée. Fera t-il régner la paix chez les Randall ? Réponse ce soir !

Freedom & Whisky sera disponible dès demain sur Netflix.