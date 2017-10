Outlander saison 3 : Episode 5, Jamie et Claire se retrouvent (ENFIN) dans Freedom & Whisky (recap)

Si vous avez pleuré toutes les larmes de votre corps devant Of Lost Things (diffusé la semaine dernière), on espère tout de même qu'il vous en reste en réserve : Freedom& Whishy ne vous épargnera pas plus. L'épisode (essentiellement centré sur Claire et Brianna) débute assez mal pour la mère et la fille : Claire est toujours préoccupée par Jamie tandis que Brianna, elle, a bien du mal à retrouver une vie normale. En même temps, découvrir que son père biologique est un "Highlander du XVIII ème siècle", c'est assez difficile à avaler. Résultat, la scolarité de Brianna est en chute libre et c'est justement ce qui la poussera à quitter Harvard. Evidemment, Claire ne l'entendra pas de cette façon. En témoigne d'ailleurs l'extrait dévoilé avant la diffusion :

C'est ce moment précis que choisit Roger pour débarquer à Boston. Il dit vouloir expérimenter un Noël à l'Américaine pour oublier que ce sont ses premières fêtes sans le révérend. Mais la véritable raison de sa venue est toute autre : il a retrouvé Jamie. Lorsqu'il montre un article publié en 1765 par un certain Alexander Malcolm, il en est sûr : Jamie est celui qui a écrit et imprimé ce papier. Claire, elle, refuse de croire que cette idée puisse être vraie. Pour se protéger, elle commence par rejeter cette découverte. Mais grâce à Brianna, elle finira par réaliser qu'elle ne peut décemment pas passer à côté d'une telle chance. Claire refuse pourtant de la laisser, lui rappelant que si elle traverse de nouveau les pierres, elle ne sera peut-être plus capable de revenir. Brianna, elle est confiante : "Tu as renoncé à Jamie pour moi. Maintenant, je te rends à lui", dira t-elle à sa mère.

Mais au-delà de la peur de quitter sa fille, Claire appréhende surtout de revoir Jamie. Et s'il l'avait oubliée ? Pire, et s'il ne l'aimait plus ? Encore une fois, c'est Brianna qui la rassure. Claire se reprend et cette fois, elle se décide à repartir en Ecosse pour le retrouver. Contrairement à son premier passage, elle veut être préparée et se lance dans la confection d'un costume qui lui permettra d'emporter l'essentiel - comme des scalpels ou de la pénicilline. D'ailleurs, c'est un costume dont Inspecteur Gadget en personne aurait sûrement été jaloux. Une fois prête, Claire fait ses adieux à sa fille à Boston - elle refuse que Brianna l'accompagne en Ecosse : "Lors de mon premier passage, j'étais terrifiée. La deuxième fois, j'avais le coeur brisé. Cette fois, je veux que ce soit paisible". Pendant que Brianna oublie le départ de Claire en célébrant un Noël américain avec Roger, sa mère retrouve le Edimbourg du XVIII ème siècle. On pensait devoir attendre la réunion mais lorsqu'elle pousse la porte de l'imprimerie de ce fameux Alexander Malcolm, on réalise que ça y est, ils vont se retrouver. Enfin, presque : sous le choc, Jamie tombe dans les pommes.

Bree et Claire dans l'épisode 5

On aura cette fois eu droit à un épisode aussi lumineux que chargé d'émotion : la musique rythmée des années 60 contraste avec la douleur des adieux et tout ce que l'on espère, c'est que la suite de la saison sera aussi bonne. Réponse la semaine prochaine sur Starz !