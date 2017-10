Outlander saison 3 : Episode 4, une naissance dans Of Lost Things (recap) 

Dans l'épisode 3, Lord John Grey offrait une liberté conditionnelle à Jamie. Dans Of Lost Things, le voilà donc au service d'une famille britannique. Evidemment, le fait qu'il soit un ancien prisonnier est un secret bien gardé mais cela ne sera pas le seul de l'épisode. On apprend que la famille en question composée de deux filles ( Geneva et Isobel)- l'aînée devant épouser un compte bien plus âgé qu'elle. Cette dernière ne se laisse pas faire, refusant de donner sa virginité à un homme qui pourrait "être son grand-père". Alors il vient une idée : coucher avec Jamie avant son mariage. Bien sûr, Jamie refuse. Mais c'était sans compter sur son chantage... De son côté, Claire poursuit ses recherches avec Brianna et Roger. Ils remontent la trace de Jamie - ce qui laisse de l'espoir à Claire. A ce moment là, Brianna réalise que le "mur" qui la séparait de sa mère s'effrite : elles se retrouvent et si jamais Jamie est en vie, elle devra la laisser s'en aller (et c'est justement au moment où Brianna se confesse que Roger et elle échangent le baiser tant attendu par les téléspectateurs. Il était temps).

En Ecosse, Jamie apprend qu'il a mis Geneva enceinte. Mariée, la jeune femme donne naissance à un fils qui, bien sûr, n'est pas l'enfant de son mari. La jeune mère ne survivra pas à son accouchement, laissant son bébé aux mains du comte - qui est parfaitement conscient que le bébé est un "bâtard". Il menace de tuer l'enfant sous le regard des parents de Geneva - impuissants. C'est finalement Jamie qui le tuera, pour protéger son fils. Plus tard, Isobel pardonnera Jamie pour la mort de sa soeur (elle le blâmait pour avoir mis Geneva enceinte) et elle lui annonce que le bébé a été nommé William, ce qui lui arrache un sourire (rappelons que William était le nom du frère de Jamie). Reconnaissante envers Jamie, la mère de Geneva lui propose d'appuyer en sa faveur pour une éventuelle levée de sa liberté conditionnelle. Mais il refuse, ne voulant pas laisser son fils. Ce n'est que quelques années plus tard que Jamie comprendra qu'il ne peut plus rester au domaine : la ressemblance entre William et lui devenant de plus en plus frappante, les gens parlent. Lord John Grey sera d'ailleurs le premier à le souligner.

En 1968, Claire, Brianna et Roger perdent la trace de Jamie : ils ont compris que les deux époques "avançaient" à la même vitesse. Il était donc primordial pour eux de retrouver une trace de Jamie en 1667, ne serait-ce que pour se prouver qu'il avait vécu jusque là. Mais parce que les archives n'ont pas les documents qui le prouvent, ils se voient obligés de battre en retraite. Jamie, lui, demande à John de s'occuper de fils, allant même jusqu'à lui proposer un marché : son corps contre sa bienveillance envers William. Lord John Grey reste estomaqué mais refuse. Il compte épouser Isobel, il n'a pas besoin de passer un quelconque marché avec Jamie pour s'occuper de son fils. Quand vient le moment de partir, c'est comme si Jamie s'arrachait le coeur et le parallèle avec Claire qui rentre à Boston fera pleurer les plus sensibles. Mais la bonne nouvelle, c'est que la réunion du couple devrait avoir lieu dans l'épisode suivant. Patience !

