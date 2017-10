Outlander saison 3 : Episode 4, les premières vidéos de Of Lost Things

Les retrouvailles approchent ! Mais autant vous prévenir, ça ne sera pas pour cet épisode. La semaine dernière, il nous fallait dire adieu à Frank - qui mourrait dans un accident de voiture aussi soudain que brutal. Cette fois, l'épisode 4 nous ramène directement au Season Finale de la saison 2, lorsque Claire et Brianna allaient en Ecosse. Aidées de Roger, elles découvriront que Jamie n'est pas mort et c'est justement ce qui poussera Claire à repartir dans le passé.

De son côté, Jamie poursuivra sa vie. Pour rappel, Lord John Grey lui a offert ce qui se rapprochait le plus de la liberté lorsque la prison a été évacuée. Là, on le retrouve garçon d'honneur... sauf que la mariée décidera de l'inviter dans sa chambre. Si vous avez lu les livres, alors vous savez que cette simple invitation changera à jamais la vie de l'Highlander. Par contre, si vous n'avez pas lu une seule page de Voyager, on vous laisse découvrir ce qu'il en adviendra au fil de l'épisode !

Of Lost Things sera diffusé cette nuit sur la chaîne américaine Starz et sera ensuite disponible sur Netflix.