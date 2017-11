Outlander saison 3 : Episode 11, les premières vidéos de Uncharted

La semaine dernière, dans Heaven & Earth, Claire et Jamie étaient (une fois de plus) séparés. Pendant que Jamie se faisait mettre en prison, Claire, elle, faisait tout ce qui était en son pouvoir pour limiter l'infection sur le bateau britannique. Parce que c'est Outlander et parce qu'il s'y passe toujours quelque chose, elle a fini par découvrir que ses détracteurs savaient qui Jamie était. Traduction, son mari risque l'arrestation et la pendaison. Avec l'aide de l'épouse de l'homme qu'elle a sauvé un peu plus tôt dans l'épisode précédent, Claire a pu s'enfuir. Dans Uncharted, on la retrouvera donc après avoir sauté à l'eau pour retrouver son mari. Sauf qu'elle se réveillera à Saint Domingue.

A partir de là, Claire fera son possible pour le retrouver en Jamaïque : "si je ne rejoins pas mon mari, je pourrais le perdre", dit-elle. De son côté, Jamie est toujours à bord de l'Artemis. Du moins, pour un temps. On sait que plus tard dans l'épisode, il rejoindra la terre ferme. Jamie et Claire se retrouveront-ils dans cet épisode précis ? Réponse cette nuit sur Starz !

Ou alors, demain sur Netflix.