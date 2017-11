Outlander saison 3 : Episode 10, les premières vidéos de Heaven & Earth

Dans l'épisode 9, Claire et Jamie partaient à la recherche de Young Ian à bord de l'Artemis. Sauf que la traversée ne s'est pas passée comme prévu - et ce n'est évidemment pas uniquement à cause du mal de mer de Jamie. Un navire britannique a littéralement kidnappé Claire. Cette dernière étant médecin, le capitaine a décidé de la garder avec lui afin qu'elle soigne son équipage. Il a promis de la remettre à son mari dès leur arrivée en Jamaïque mais ça, ce n'est pas une idée qui convient à Jamie. On vous donne dans le mille, son sang d'Highlander ne fera qu'un tour et il sera prêt à tout pour retrouver sa femme.

Pendant que Jamie sera prêt à braver vents et marées pour retrouver sa femme, Claire, elle, essaiera tant bien que mal de trouver la source de l'épidémie qui tue les passagers du navire britannique un à un. Bien sûr, elle rencontrera quelques obstacles. Enfin, Fergus sera face à un dilemme : sa loyauté envers Jamie contre son amour pour Marsali. Heureusement, la vidéo promotionnelle de Heaven & Earth laisse un peu d'espoir : avec la chance, Jamie lui donnera sa bénédiction.

Rendez-vous dimanche sur Starz et le lendemain sur Netflix !