Outlander saison 3 : Episode 10, Jamie prisonnier dans Heaven & Earth (recap)

La semaine dernière, Claire se faisait enlever. Pour rappel, dans The Doldrums, un navire britannique rempli de matelots malades gardait la femme de Jamie à bord afin qu'elle puisse les guérir. Caire a finalement compris qu'ils étaient tous atteints de la Fièvre Typhoïde et aidée d'un jeune garçon (Elias), elle va tenter de venir en aide aux malades tout en essayant de trouver la source de l'infection. Evidemment, ce n'est pas chose facile : Claire doit -en plus- lutter contre quelques membres de l'équipage avec qui les femmes sont -encore et toujours- mal accueillies. Pendant que Claire lutte donc pour se faire respecter, Jamie, lui, veut partir à la poursuite des britanniques. Sauf que le capitaine Raines refuse : si les Britanniques ont promis de la libérer en Jamaïque, où est le problème ? Parce qu'on ne dit pas "non" à Jamie Fraser et surtout lorsqu'il s'agit de sa femme, l'Highlander s'élève contre le capitaine... qui finit par le mettre en cellule.

Claire dans l'épisode 10

Enfermé, Jamie n'est donc plus bon à grand chose (d'ailleurs, combien de fois s'est-il retrouvé en prison ?) et pour couronner le tout, il a le mal de mer. Heureusement, Fergus parvient à aller le voir : Jamie lui demande d'aller voler les clés dans la cabine du capitaine. Son plan est risqué mais s'il fonctionne, il le promet, il donnera sa bénédiction quant au mariage avec Marsali. D'ailleurs, Marsali aussi pense que ce n'est pas non plus le meilleur qu'ils aient élaboré ensemble. Mais Fergus ne plie pas. Marsali profite d'avoir son presque fiancé avec elle pour tenter d'aller plus loin. Sauf que Fergus est comme Jamie : "aussi têtu" que lui.

De son côté, Claire continue de soigner les hommes avec Elias qui, de toute évidence, semble vouloir l'aider. C'est d'ailleurs lui qui aura l'idée de reprendre l'alcool déjà présent sur le bateau pour en faire du désinfectant. Toujours sur The Porpoise, Claire aperçoit un drapeau Portugais sur l'un des corps des défunts. Parce qu'elle veut comprendre (et surtout, parce qu'elle veut savoir si le Bruja a quelque chose à voir), elle se met à la recherche du Capitaine Leonard. Sauf que son bureau est vide et qu'à la place, elle trouve des documents concernant son mari. Elle est interrompue par Cosworth qui ne se prive pas de lui rappeler qu'il ne lui fait pas confiance. Et ça tombe bien, nous non plus. Un peu plus tard, alors qu'elle se demande comment est-ce qu'elle va bien pouvoir prévenir Jamie, la femme de l'un des hommes sauvé par Claire un peu plus tôt (empoisonné à l'alcool) lui promet de voir ce qu'elle peut faire.

Après, Claire trouve un Elias complètement désorienté. Le pauvre délire et visiblement, il a été touché par l'infection. Parce qu'elle pensait qu'il était fatigué, Claire n'a pas vu ses symptômes. Mais lui aussi, il est bien touché. Malheureusement, Elias finit par mourir. Un peu plus tard, quand tout ce beau monde arrive sur Grand Turk Island , Mrs. Johansen (la femme de l'homme sauvé), dit à Claire de partir retrouver Jamie pendant qu'elle s'occupera des malades. Sauf que c'était trop beau : Claire tombe sur Leonard qui la ramène au bateau. Un peu plus tard, cette même Mrs. Johansen emmène Claire sur le pont, lui disant que l'eau la guidera. On vous le donne dans le mille, Claire saute à l'eau pour mieux aller retrouver son mari.

Rendez-vous la semaine prochaine sur Starz (et Netflix) pour un nouvel épisode d'Outlander !