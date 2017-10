Outlander saison 3 : Episode 7, les premières vidéos de Crème de Menthe 

La semaine dernière, le couple Fraser (ou plutôt, Malcolm) se retrouvait pour de bon à Edimbourg. On aurait -évidemment- pu penser qu'ils profiteraient l'un de l'autre et qu'ils auraient enfin droit à une vie calme mais visiblement, pour ça, il faudra repasser. A la fin de A. Malcom (l'épisode 6, donc), Claire se retrouvait nez à nez avec un homme peu rassurant. La bonne nouvelle c'est qu'à en croire la bande annonce de l'épisode inédit (diffusé ce soir sur Starz), elle devrait lui échapper.

Donc, les affaires de Jamie vont le rattraper. De son côté, Claire devrait se débarrasser du fouineur qui la menaçait dans l'épisode précédent... mais avec un scalpel. En ce qui concerne Ian et Fergus, tous deux auront une conversation ... essentielle au bon développement d'un adolescent, dirons-nous. Ian a peur de se retrouver face à une femme et en bon français, Fergus l'encourage. Et puis, Fergus a suffisamment d'expérience pour le rassurer. Pour le fun, on vous donne sa définition d'un ménage à trois : "Deux femmes et un moi". Si vous aimiez le petit Fergus, vous allez adorer celui campé par César Domboy.

Crème de Menthe sera diffusé cette nuit avant de se rendre disponible sur Netflix.