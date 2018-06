Outlander : Pour la saison 5, le casting s'agrandit !

Outlander a été renouvelée non pas pour une mais pour deux saisons. Ainsi, alors que le quatrième tome de la saga est actuellement en cours de tournage, la production a déjà le regard tourné vers l'avenir : Oui, on pense déjà à la saison 5. Alors on vous rassure, si vous n'avez pas lu les livres jusque là, on ne va rien vous spoiler. Par contre, on peut déjà vous parler du casting de cette cinquième saison qui, vous vous en doutez, sera probablement aussi épique que les précédentes.

Sachez ainsi que : Billy Boyd - connu pour son rôle dans Le Seigneur des Anneaux- a rejoint la petite équipe. Il interprètera le rôle de Gerald Forbes, un avocat. Et pas n'importe lequel ! En effet, il sera (selon EW) très proche de Jocasta Cameron, sa cliente interprétée par Maria Doyle Kennedy. Et ça ne s'arrête pas là ! Natalie Simpson interprètera la servante de Jocasta tandis que Tim Downie (vu dans Paddington) sera le Governeur William Tryon. Simona Brown (aperçue dans Guilt) sera quant à elle la meilleure amie de Brianna. Enfin Caitlin O’Ryan jouera le rôle de Lizzie Wemyss, une écossaise qui, apparemment, se lancera dans une grande aventure avec la fille de Claire.

Tout cela s'annonce donc prometteur ! Mais avant de penser à la saison 5, on va déjà attendre impatiemment la quatrième.