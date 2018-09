Outlander : Les Frasers à l'assaut du Nouveau Monde sur le poster officiel de la saison 4 !

Outlander reviendra le 4 novembre pour une quatrième saison. Une date que les fans n'ont surement pas manqué de noter sur le calendrier annuel. Il ne reste donc que deux petits mois avant de retrouver les aventures du clan Fraser et compagnie. Et à l'occasion de la promotion de cette nouvelle saison, la chaîne Starz a dévoilé le poster officiel. Marqué d'un "BRAVE THE NEW WORLD", on y voit Claire et Jamie prêt à conquérir l'Amérique. Main dans la main, le couple semble se préparer à un tout nouvel avenir -qu'on espère riche en rebondissements. Et ne soyez pas inquiets, l'histoire d'amour qui a fait le succès de la série sera toujours au cœur de l'intrigue. Mais la question qui se pose alors est la suivante : si Claire et Jamie rejoignent le Nouveau Monde, qu'en est-il de notre chère et tendre Ecosse ? Pour le savoir, eh bien, il faudra se montrer patient et assidu !

Que nous réservent les nouvelles aventures du clan Fraser ?