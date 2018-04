Outlander : La saison 4 en tournage, les premières photos fuitent sur la toile 

Les fans retiennent leur souffle, la saison '4 de Outlander est actuellement en cours de tournge. Les intempéries survenues il y a quelques semaines avaient déjà inquiété les fans mais visiblement, il y a pire ! Sur la toile, les premières photos de tournage ont fuité. Pour rappel, dans la saison à venir, nous retrouverons le couple Fraser aux Etats-Unis. A la fin dans la saison 3, Claire et Jamie s'échouaient dans les colonies américaines ce qui, pour Brianna est un espoir : rappelons que Claire a laissé sa fille dans le futur, certes, mais au moins, elles seront maintenant sur le même continent. Mais avant d'imaginer un possible passage de Brianna dans le passé, il nous faut revenir sur les clichés publiés.

Claire et Jamie dans la saison 3

Ils sont à voir ICI et apparemment, ils ne prédiraient rien de bon. Pourquoi ? Tout simplement parce que les maisons construites pour les besoins du tournage sont en feu. On ne sait pas qui est concerné, on ne sait pas non plus à quelle scène appartiennent ces images. Mais les internautes craignent la perte d'un personnage. Sauf que clairement, on ne peut rien savoir : il faudra patienter encore un peu ! Outlander devrait faire son grand retour d'ici quelques mois sur Starz et Netflix.