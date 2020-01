Outlander : découvrez le trailer (intense) de la Saison 5 (VIDEO)

La famille Fraser sera de retour sur Starz dès le 16 février prochain ! Et la bonne nouvelle, c'est qu'après de longs mois d'attente, la chaîne américaine a finalement dévoilé LE trailer de cette saison qui, franchement, s'annonce palpitante. Une fois de plus, Jamie et Claire vont se retrouver face à de nombreuses difficultés - voyez plutôt :

Amour, espoir, histoire... la recette est la même (et elle fonctionne toujours aussi bien). Alors que Claire sera franchement inquiète de perdre sa famille, Jamie, lui, va se battre pour protéger tout ce qu'il a construit en Amérique. On le rappelle, la guerre d'Indépendance approche et Brianna se fera porte parole de l'Histoire : si les Fraser interviennent, alors l'Amérique ne connaîtra peut-être pas l'indépendance qu'elle a connu...

Rendez-vous le 16 février pour la cinquième saison de Outlander !