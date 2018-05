Outlander renouvelée pour deux saisons supplémentaires et les premières images de la saison 4 dévoilées ! 

La saison 4 n'a même pas encore été diffusée que Outlander a déjà un avenir assuré. Cette semaine, on a appris que The 100 aurait bel et bien une sixième saison et visiblement, les sériephiles ont encore quelques nuits blanches qui les attendent ! Starz vient en effet d'annoncér que le show serait renouvelé pour deux saisons supplémentaires. Un tel élan de confiance de la part de la chaîne montre qu'Outlander s'est presque imposée comme une série culte, une valeur sûre. Et pusiqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, sachez que les première photos de la saison 4 ont été dévoilées - oui, on est généreux chez Starz !

Roger et Brianna dans la saison 4 Roger et Brianna dans la saison 4 Roger et Brianna dans la saison 4

Si vous ne le savez pas encore, sachez que la quatrième saison d'Outlander sera diffusée en novembre 2018. En ce qui concerne les premières images, on retrouve Claire et Jamie (forcément) mais aussi Roger et Brianna. Lorsque nous les quittions, Jamie et Claire venaient de s'échouer sur le Nouveau Continent. Et parce que la série marche dans les pas du livre, il y a de fortes chances pour que nous retrouvions le couple chez la tante de Jamie, à River Run. Patience, d'ici quelques mois, ils seront de retour !