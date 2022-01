Out In Style par Celestal et Cecilia Krull, votre son #VirginFriday cette semaine !

Vous le savez, pour Virgin Radio, il est important de vous partager les morceaux à ne surtout pas manquer. Après Purple Disco Machine la semaine dernière, place à Celestal et Cecilia Krull : les deux artistes unissent leurs forces pour nous offrir Out On Style et c'est à découvrir toute la journées sur les ondes de Virgin Radio !

Cecilia Krull nous avait offert il y a quelques années My Life is Going On (connu pour être le générique de La Casa de Papel) et elle nous revient, plus forte que jamais ! L'on retrouve sur le morceau la touche incomparable et intemporelle de Celestal - qui se marie parfaitement à la voix mélancolique de la jeune artiste. Remixé par Stan Neff (Polo & Pan, Christine & The Queens), Out in Style a tout d'un classique.

Ecoutez Out In Style sur les ondes des Virgin Radio, toute la journée !