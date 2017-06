Vous pouvez encore gagner vos places pour le Lab Virgin Radio Ours qui aura lieu le 8 juin à 16h30 dans les studios de Virgin Radio. Mais si vous ne gagnez pas, ou si vous ne pouvez tout simplement pas être à Paris ce jour là, bonne nouvelle, on vous propose de suivre cette émission spéciale via le live Facebook diffusé sur la page Virgin Radio Officiel dès 1630 le 8 juin. Vous ne manquerez alors rien de l'interview réalisée par Lionel et de la session live d'Ours. L'artiste aura l'occasion de nous présenter son dernier titre, le joli Jamais Su Danser. Ce Lab Virgin Radio s'annonce d'autant plus spécial que Paso est partenaire de l'événement et les participants pourront profiter d'un apéro avec les produits de la marque à l'occasion du World Apero Day qui a lieu ce dimanche 11 mai !

Ours aka Charles Souchon n'est autre que le fils d'Alain, mais il a su se faire discret vis à vis de cette parenté pour tracer sa propre voix. A son actif, deux albums solos et de nombreuses créations musicales pour le théâtre. Le troisième opus d'Ours est prêt mais jusqu'ici le chanteur en a gardé secret la date exacte de sortie (peut être pour septembre 2017) et le nom. La session live et l'interview d'Ours seront diffusés sur Virgin Radio dans le Lab Virgin Radio le dimanche 11 mai entre 20h et minuit.