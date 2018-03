Oui, Madonna prépare un nouvel album... mais ce n'est pas pour tout de suite 

Si vous suivez Madonna sur les réseaux sociaux, alors vous savez qu'elle travaille actuellement sur son prochain album. Rappelons que Rebel Heart (le dernier opus de la popstar) est sorti en 2015 et qu'après la tournée incroyable qui a suivi, Madonna a préféré opter pour la discrétion. Que les fans se rassurent, la suite est actuellement en préparation ! Mais malheureusement, il faudra faire preuve de patience avant de pouvoir découvrir ce nouvel opus. Visiblement, Madonna serait sur le point de réaliser un film inspiré de Michaela De Prince, une ballerine. Le tournage de ce long-métrage intitulé Taking Flight devrait commencer d'ici peu.

Une publication partagée par Madonna (@madonna) le 12 Mars 2018 à 8 :07 PDT

"Le parcours de Michaela me touche énormément (en tant qu'artiste et en tant qu'activiste qui comprend l'adversité", a expliqué Madonna. "Nous avons une opportunité unique de mettre en lumière Sierra Leone et de laisser la voix de Michaela s'exprimer pour tous les orphelins. Je suis honorée de raconter son histoire". Les fans qui attendent l'album pourront se consoler avec ce film ! Mais en ce qui concerne l'opus, aucune date n'a encore été communiquée.