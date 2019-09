Oui, certains parents font les devoirs de leurs enfants à leur place

Si vous avez des enfants alors, depuis quelques semaines, vous êtes reparti(e) dans le rush du quotidien : l'école, les repas, les activités et surtout... les devoirs ! Et ça, on ne va pas se mentir, c'est une horreur. Parce que non, vous ne vous souvenez plus de votre table de 9 et non, les maths ne vous ont jamais vraiment été utiles dans la vie. Et justement, un sondage relayé par Femina nous apprend que parfois, certains parents font les devoirs de leurs enfants à leur place.

Les devoirs !

Ainsi, par fatigue ou flemmardise plus d’ un parent sur deux a déjà fait les devoirs à la place de son enfant, soit en l’aidant ou alors, en lui donnant carrément les réponses. Et d'ailleurs, sachez que les maths ne sont pas la bête noire des parents. Non, la pire matière reste le français ! Alors si vous aussi il vous arrive de faire les devoirs de vos enfants, ne culpabilisez pas. Vous n'êtes pas seul(e) !