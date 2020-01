Oui, Adele sera de retour en 2020

2020 sera l'année des grands retours : pendant que Justin Bieber prépare activement la sortie de son prochain album (Yummy est déjà dans les bacs et son documentaire sera bientôt diffusé sur Youtube), d'autres comme Dua Lipa teasent déjà leur troisième single. Et ils ne sont pas les seuls ! Adele aussi devrait profiter de cette nouvelle année pour signer son grand retour dans les charts. Et le plus beau, c'est que c'est son manager qui le confirme.

Mais alors, quand dévoilera t-elle son prochain morceau ? "Le plus vite sera le mieux", avoue t-il à Music Week. La dernière fois qu'Adele a évoqué sa musique, c'était à l'aube de ses 31 ans : "C'est 31... dieu merci - mes 30 ans ont été éprouvant mais j'ai repris les choses en main, j'ai fais de mon mieux pour m'épanouir". Celle dont la métamorphose est incroyable poursuit : "Pour la première fois de la décennie je me sens prête à sentir monde autour de moi"

Patience, le nouvel album d'Adele devrait sortir d'ici quelques temps... enfin, on l'espère !