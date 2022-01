Ouf, une troisième saison de The Morning Show vient d'être confirmée !

Si vous aviez besoin d'une raison valable pour vous abonner à la plateforme Apple TV+, elle est toute trouvée et elle se nomme The Morning Show ! Diffusée depuis 2019 sur la plateforme du géant américain, cette série dont la première partie avait été nommée huit fois aux Emmy Awards et deux fois aux Golden Globes met à l'honneur Jennifer Aniston, Reese Witherspoon et Steve Carell dans le secteur très particulier de la télévision. En effet, un peu à la manière du film Scandale, avec Charlize Theron et Nicole Kidman, The Morning Show nous transporte dans les coulisses d'une célèbre émission matinale aux Etats-Unis dans laquelle deux présentatrices tentent de tirer leur épingle du jeu, tout en gérant en parallèle les crises de leur vie personnelle. Point de départ de ce programme engagé ? L'explosion du mouvement #MeToo avec le renvoi immédiat d'un présentateur de l'émission suite à de graves accusations de la part de certaines de ses collègues.

Alors que la saison 2 de The Morning Show est disponible sur la plateforme depuis septembre dernier, les fans de la série attendaient toujours avec impatience un signe de vie de la part de Apple TV+ pour savoir si une troisième partie était envisagée ou non. C'est désormais chose faite avec la publication, il y a quelques jours, d'un tweet spécial annonçant une future suite pour le show. Il faudra toutefois s'armer de patience puisque la diffusion de la suite des aventures de Alex Levy et Bradley Jackson ne devraient pas reprendre avant plusieurs mois. Quant au casting, si on se doute que Mitch Kessler (interprété par Steve Carell), décédé à la fin de la deuxième saison, ne sera plus de la partie, on espère que Jennifer Aniston et Reese Witherspoon continueront de nous faire rêves à travers leurs performances absolument époustouflantes. Allez, encore un peu de patience !