Où est passée la saison 7 d'Orange is The New Black ? Netflix répond !

Enfin ! Aussi attendue que la troisième partie de La Casa de Papel, la septième saison de Orange is the New Black a débarqué sur Netflix le 26 juillet dernier - pour le plus grand bonheur des fans qui, évidemment, attendaient cette ultime saison avec impatience. Alors ca aurait pu être idyllique : enchaîner La Casa de Papel avec Orange, histoire de combler le manque. Sauf que les utilisateurs de Netflix ont eu une bien mauvaise surprise : la septième saison de La Casa de Papel s'est fait la malle.

Oui, la saison 7 de OITNB est en cavale.Promis, on fait le maximum pour la ramener au bercail. — Netflix France (@NetflixFR) July 29, 2019

Forcément, la légende ne dit pas ce qu'il s'est passé et autant être honnête, on ne le saura jamais. Sur la toile, les utilisateurs ont partagé leurs malheurs : "ma soirée est ruinée", a commenté une internaute. Et on la comprend. Allez, courage : Netflix fait le maximum, promis !