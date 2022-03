Oscars 2022 : Le palmarès, les prestations, la claque de Will Smith... Tout ce qu'il ne fallait pas rater !

Dans la nuit de dimanche à lundi à Los Angeles se déroulait la 94ème cérémonie des Oscars, l'événement cinématographique le plus important de l'année après le festival de Cannes. Pour l'occasion, tous les grands noms du septième art s'étaient donnés rendez-vous au sein du Dolby Theatre pour une soirée qui, aussi intéressante et importante soit-elle, ne présageait rien de particulièrement excitant. Seulement voilà, c'était sans compter les prestations absolument époustouflantes de Billie Eilish avec No Time to Die mais aussi de Beyoncé qui faisait son grand retour musical à l'occasion de l'événement. Côté palmarès, là-aussi le public n'aura pas été déçu. Le film CODA, adaptation américaine de La famille Bélier, a été récompensé du meilleur film, tandis que son acteur Troy Kotsur a remporté l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Jessica Chastain, sublime en Gucci a été élue meilleure actrice tandis que Jane Campion a reçu l'Oscar de la meilleure réalisation. Enfin, Will Smith couronne une carrière magistrale en remportant l'Oscar du meilleur acteur dans La méthode Williams, qui retrace l'enfance des sœurs Williams, devenues championnes de tennis.

Alors que la cérémonie battait son plein, Chris Rock est monté sur scène pour remettre l'Oscar du meilleur documentaire. Lors de son speech, l'humoriste s'est adressé à Jada Pinkett Smith : "Jada, je t'adore, j'ai hâte de voir GI Jane 2" a t-il balancé en référence au film de Ridley Scott qui mettait en scène Demi Moore en lieutenant de l'armée au crâne rasé. Une vanne qui n'a visiblement pas plu au mari de cette dernière, Will Smith, qui s'est levé pour gifler Chris Rock. Une scène totalement dingue qui s'est déroulée devant une assemblée totalement estomaquée se demandant si l'action qui venait de se dérouler faisait partie d'un quelconque sketch. "Garde le nom de ma femme hors de ta putain de bouche !" a ensuite hurlé Will Smith qui, quelques minutes plus tard, recevait son prix en pleurs et en priant de l'excuser pour son geste.

Qu'est ce qu'il s'est passé Entre Will Smith et Chris Rock là ? ???? #Oscars pic.twitter.com/lYznPBZyd0 — CANAL+ (@canalplus) March 28, 2022

Will Smith remporte l'#Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans "La méthode Williams" et on a les larmes avec lui ???????? pic.twitter.com/wS04NyStJ9 — CANAL+ (@canalplus) March 28, 2022