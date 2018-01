Oscars 2018 : Les nominations dévoilées

Les nominations à la 90ème cérémonie des Oscars, qui se tiendra le 4 mars 2018 au Dolby Theatre à Hollywood (Los Angeles), sont tombées. Les favoris sont donc La Forme de l'Eau (13 nominations), Dunkerque (8 nominations) et Three Billboards : Les Panneaux de la Vengeance (7 nominations). A noter aussi que nos films chouchous Coco et Get Out font eux aussi partie des heureux nommés. Âgé de 22 ans, Timothée Chalamet devient le troisième acteur le plus jeune de tous les temps à être nommé à l'Oscar du Meilleur Acteur. Greta Gerwig est quant à elle la cinquième femme à être nommée à l'Oscar du Meilleur Réalisateur depuis la création des Oscars. Le talentueux Christopher Nolan est pour la première fois de sa carrière nommé à l'Oscar du Meilleur Réalisateur ! On vous laisse découvrir ci-dessous les principales nominations. Rendez-vous le 4 mars prochain pour la cérémonie présentée par Jimmy Kimmel !

Call Me By Your Name

Les Heures Sombres

Dunkerque

Get Out

Lady Bird

Phantom Thread

Pentagon Papers

La Forme de l'Eau

Three Billboards : Les Panneaux de la Vengeance

Paul Thomas Anderson (Phantom Thread)

Guillermo Del Toro (La Forme de l'Eau)

Greta Gerwig (Lady Bird)

Christopher Nolan (Dunkerque)

Jordan Peele (Get Out)

Timothée Chalamet (Call Me By Your Name)

Daniel Day Lewis (Phantom Thread)

Daniel Kaaluya (Get Out)

Gary Oldman (Les Heures Sombres)

Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.)

Sally Hawkins (La Forme de l'Eau)

Frances McDormand (Three Billboards : Les Panneaux de la Vengeance)

Margot Robbie (Moi, Tonya)

Saoirse Ronan (Lady Bird)

Meryl Streep (Pentagon Papers)

Baby Boss

The Breadwinner

Coco

Ferdinand

La Passion Van Gogh