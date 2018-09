Oscar and The Wolf : On Fire, le nouveau titre à découvrir d'urgence ! 

On Fire, c'est le nouveau titre d'Oscar and The Wolf et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il est dansant et... enflammé ! -oui, elle est facile mais on ne pouvait pas passer à côté. Pour ceux qui débarquent, sachez que le groupe belge a conquit l'hexagone avec son second album Infinity et qu'il s'est même offert -cet été, la scène des Vielles Charrues pour une performance monstrueuse.

Avec On Fire, Oscar and The Wolf continue donc son ascension en s'imposant de nouveau et largement dans l'univers pop-electro. Dernier titre de l'opus Infinity, le titre défend à merveille ce second album. Oscillant entre sonorités sensuelles et colorées, il a tout pour séduire et s'avère entêtant. L'effet est là et fait le travail à la perfection. Alors, VirginRadio.fr se devait de vous le faire découvrir sans attendre. Une véritable pépite à écouter encore et encore. Et ne soyez pas timide avec le bouton repeat !

Après avoir joué à guichet fermé au Trianon en mars dernier, Oscar and The Wolf se produira le 5 novembre prochain sur la scène convoitée de l'Olympia. Notez bien la date et réservez dès maintenant vos billets. Sait-on jamais si ces dernières partent comme des petits pains...