Oscar and the Wolf : Infinity, l'OVNI de l'électro pop séduit avec son deuxième album 

Oscar and the Wolf est une véritable pop star en Belgique, son pays natal, où il remplit des salles de concerts immenses. Infinity, son deuxième album studio, lui permettra-t-il de conquérir l'Hexagone ? C'est tout le mal que l'on souhaite à cet ovni qui dévoile des mélodies électro pop sombres et sensuelles dans lesquelles font parfois irruption le R&B voir la trap. Un mélange des genres toujours mélodique et jamais incongru et dont le chanteur s'explique très bien " Je ne veux jamais faire de chansons qui soient uniquement tristes ou uniquement joyeuses ". A l'écoute d'Infinity, on oscille effectivement entre euphorie et mélancolie.

A noter que l'univers d'Oscar and the Wolf est très visuel, difficile de parler de ses nouvelles chansons telles que Breathing ou Runaway, sans évoquer les clips qui les accompagnent. De toute beauté, ces derniers multiplient les effets visuels captivants. Derrière l'aspect sombre de ses chansons, le belge cache des ritournelles aux paroles connotées " Je vois presque mes chansons comme de la musique de Disney pour adultes. Elles contiennent beaucoup d’éléments sexuels et outranciers qui ne conviennent peut-être pas vraiment aux enfants !" explique-t-il ainsi. Il y a en effet sur des titres comme Breathing ou Exotic, quelque chose d'à la fois romantique et très sexy à la fois. Oscar and the Wolf sait aussi surprendre avec des chansons comme Pretty Infiniti ou Chevrolet où son phrasé emprunte beaucoup au rap. Un véritable ovni dans le paysage de la pop on vous aura prévenu !