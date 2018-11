OrelSan, Vianney, Taylor Swift... les news musique de la semaine !

Si vous avez manqué le meilleur de la musique cette semaine, pas de panique : on a ce qu'il faut. De OrelSan à Vianney en passant par Taylor Swift, on vous a préparé un petit condensé. Et justement, on commence avec OrelSan. Le rappeur, qui vient tout juste de dévoilé quelques morceaux inédits - dont un feat. avec Damso à retrouver sur Epilogue- donnera un concert retransmis sur TMC. On poursuit avec Vianney. L'interprète de Dumbo (qui sera au cinema dès le 5 decembre prochain) ne sera pas coach pour The Voice et il a justement expliqué sa décision.

Vianney ne sera pas coach dans The Voice

De son côté, Katy Perry fête Noël en avance avec Cozy Little Christmas. Oubliez le traditionnel All I Want de Mariah Carey et écoutez en boucle cette nouvelle pépite pour vous mettre dans l'ambiance des fêtes !

Katy Perry fête Noel

Puisque l'on parle de Popstar, vous serez ravis d'apprendre que Taylor Swift a quitté Big Machine Record (son label depuis toujours) pour mieux rejoindre le groupe Universal. Et justement, Taylor se trouve dans le classement des chanteuses les mieux payées selon Forbes.

Taylor Swift chez Universal

Enfin, ne manquez pas le message d'Ariana Grande a ses fans : la chanteuse les a remerciés d'avoir fait de Thank You, Next un succès.

Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles news musicales !