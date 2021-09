OrelSan : un quatrième album prévu pour cet automne ?

Le 16 novembre 2018, OrelSan publiait l'excellent album La Fête est Finie : porté par des singles efficaces tels que Basique, Tout Va Bien ou encore La Pluie ft. Stromae, le troisième opus du rappeur a squatté la première place des classements durant de longues semaines, lui valant même quelques récompenses. Après une tournée impressionnante mais aussi une réédition ainsi qu'une marque de vêtements, OrelSan a choisi de se retirer quelques temps des projecteurs... mais la bonne nouvelle, c'est qu'une poignée d'indices nous laissent penser que, peut-être, le rappeur préparerait la sortie de son quatrième album.

Extrait Télérama

S'il a pris le temps de participer à quelques projets non musicaux (tels que la Flamme, par exemple), OrelSan ne s'est jamais vraiment éloigné du rap : en juin 2022, l'interprète de La Terre est Ronde est ainsi apparu sur un featuring avec Ninho - morceau plus qu'attendus des fans. Quelques semaines plus tard, l'artiste a calé pas moins de quatre dates de concert en mars 2022 à l'AccorHotels Arena à Paris.. de quoi nous laisser imaginer la sortie d'un projet AVANT cette série de concerts.

S'il cultive l'art du silence, c'est Télérama qui finira par avancer qu'OrelSan devrait publier un album à l'automne. Quand, exactement ? Aucune information n'a encore circulé... il faudra faire preuve de patience !