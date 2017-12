OrelSan : Tout va Bien, le making of du clip dévoilé

Orelsan offre un joli cadeau de Noël, en avance, à ses fans avec le making of du clip de Tout Va Bien. Le deuxième single extrait de La Fête est Finie, après Basique, s'est dévoilé il y a quelques semaines dans une vidéo pleine de grisaille mais avec également quelques belles touches d'onirisme. Un clip signé Greg& Lio, aux commandes de Basique et des trois clips de Jain, et tourné en Ukraine. Si le clip de Tout Va Bien peut sembler moins impressionnant techniquement que le précédent, il n'en a pas moins nécessité d'important moyens qu'on vous laisse découvrir dans la vidéo ci-dessous.

La Fête est Finie, troisième album studio et en solo d'Orelsan, est actuellement disque de platine avec plus de 200 000 exemplaires vendues. Sa tournée est quasiment sold out, c'est dire si le chanteur a opéré un retour en force en 2017. En 2018, ses fans vont pouvoir assister à ses concerts aux quatre coins de la France et s'il a mis autant de passion dans sa tournée que sur ce nouvel album, ça promet ! On a également hâte de découvrir quel sera le prochain single, et le prochain clip extrait de l'album. Si à la rédac on rêve que le titre Défaite de Famille soit choisi, rendez-vous en 2018 pour avoir la réponse finale.