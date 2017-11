OrelSan : Tout va bien, le nouveau clip extrait de La Fête est Finie dévoilé 

Après le clip très remarqué de Basique, Orelsan est déjà de retour avec une toute nouvelle vidéo. C'est le titre Tout Va Bien, produit par Stromae, qui fait l'objet d'un clip vidéo, une nouvelle fois réalisé par les talentueux Greg& Lio ( à qui l'on doit également tous les clips de Jain). Pour Basique, les réalisateurs avaient preuve d'une certaine prouesse technique en dévoilant un plan séquence tourné au drone sur le pont d'un chantier à Kiev en Ukraine. Dans Tout Va Bien, Orelsan se promène en compagnie d'un petit garçon dans les rues d'une ville grisâtre où surgissent quelques éléments oniriques.

Tout va bien est un conte désenchanté où Orelsan se mue en donneur de leçon qui explique à un enfant les faux semblants de la vie. Une chanson qu'on vous diffuse régulièrement à l'antenne de Virgin Radio et sur laquelle on reconnaît très bien la touche de Stromae. Ce dernier a également posé sa prod et sa voix sur le titre La Pluie. Le troisième album d'Orelsan a rencontré un succès public et critique sans précédent, La fête est finie n'aura mis qu'une semaine pour être disque de platine (plus de 100 000 exemplaires vendus). La date du 15 mars à l'AccorHotels Arena (Paris) est déjà sold out, il ne reste que quelques places pour la date du 26 mars, ne tardez pas donc si vous voulez en être !