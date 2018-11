OrelSan : son concert à l'AccorHotel Arena, en direct sur TMC ! 

Bonne nouvelle pour les fans du rappeur qui n'ont malheureusement pas eu la chance d'obtenir des billets pour son concert à l'AccorHotel Arena, le 6 décembre prochain. Pour conclure en beauté sa tournée, Orelsan a choisi de partager son dernier concert, qui aura lieu à Paris, en le retransmettant en direct sur la chaîne TMC -groupe TF1. Les spectateurs et téléspectateurs pourront ainsi découvrir et redécouvrir l'univers du rappeur et surtout, son aisance scénique. Parce qu'il faut dire que l'interprète de Tout va bien, sait comment animer une foule !

#Orelsan à l'AccorHotels Arena (complet) : en direct sur TMC le 6 décembre. https://t.co/kAI6MhPkuA — François & Pascal (@Leblogtvnews) 13 novembre 2018

Au programme ? Eh bien, on espère voir débarquer sur scène Maître Gims, Nekfeu, Ibeyi ou encore Damso pour interpréter leur duo respectif avec Orelsan. D'autant que le belgo-congolais sera presque sur place puisqu'il y donnera un concert, deux jours plus tôt. Un concert live qui n'est pas surprenant puisque TMC avait déjà pris le parti de diffuser les concerts de Julien Doré ou encore, Christine & The Queens.

Rendez-vous le 6 décembre prochain devant TMC -ou à l'AccorHotel Arena, pour les chanceux. Bien sûr, on sera au rendez-vous ! Et vous ?