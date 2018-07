Orelsan : Son album La fête est finie disque de diamant !

La fête n’est pas finie avec Orelsan. Petite vanne pour commencer rapport au dernier album de Orelsan, La fête est finie. Merci, c’est tout pour nous. Son nouvel album est sorti le 20 octobre et c’est un succès ! Le rappeur français est en tournée partout et il a même fait tous les zéniths de France ! Orelsan était d’ailleurs à Garorock le weekend dernier pour un show de ouf ainsi qu’à l’Europavox pour encore un show de ouf. Un album composé de beaucoup de featurings, ce qui rend la tâche plus compliquée en live sur scène quand les feat ne sont pas là, mais Orelsan s’en sort très bien ! La semaine dernière, Orelsan a fait une annonce à ses fans sur twitter, son dernier album La fête est finie a dépassé les 500 000 ventes !

On est disque de diamant !!! Merci les amis ???? pic.twitter.com/LWqrM2nW76 — OrelSan (@Orel_san) June 29, 2018

Le nouvel album d’Orelsan, le 3ème, La fête est finie, vient de dépasser les 500 000 ventes, c’est un disque de diamant ! Un succès mérité pour le rappeur français, déjà parce qu’il est sympa, et aussi parce qu’il a beaucoup de talent ! Vous pouvez retrouver Orelsan le weekend au Main Square Festival ainsi qu’à l’AccorHotels Arena à Paris en décembre !